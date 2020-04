Bluesclubradio 9. April 2020

Tracklist:

1 Ryan Perry - Ain't Afraid To Eat Alone

2 Suha Južina Band - Beethoven's No. 5

3 Rolling Stones - Anybody Seen My Baby

4 Javier Vargas & John Byron Jagger - Sympathy For The Devil Versus Muévete

5 Robert Cray - A Little Less Lonely

6 King Salomon Hicks - It's Alright

7 Dr. Will - Hoodoo Moon

8 The Brothers - Let Them Drown

9 Dr. Feelgood & Aretha Franklin - I Never Loved A Man The Way I Love You

10 Whitney Shay - Stand Up

11 James Hunter Six - Paeadise For One

12 Laurin Sigmund - Free Area Blues