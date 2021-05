burning beds

Die Themen: In zwei Beiträgen geht es um Windenergie. Ein naheliegender Gedankengang wäre: In Baden-Württemberg regiert ein grüner Ministerpräsident - also steht das "Ländle" an der Spitze der 16 deutschen Bundesländer beim Ausbau der Windenergie. Tatsächlich aber war und blieb Baden-Württemberg in den vergangenen 10 Jahren das Schlußlicht unter den Flächenländern... Wie ist dies zu erklären?

Seit über 15 Jahren verbreiten sogenannte Bürgerinitiativen die Propaganda von dem angeblich krankmachenden Infra-Schall, der von Windkraftanlagen ausgeht. Dabei konnten sie sich auf Zahlen stützen, die von einer Bundesanstalt veröffentlicht wurden. Was hat es mit diesen Zahlen auf sich?

Immer mehr Radioaktivität - wenn auch in kleinen Portionen - gelangt in die Umwelt. Dies ist zumindest der gegenwärtige Trend. Rund tausend Atomtransporte finden jedes Jahr in Deutschland statt. Beim Abriß von Atomkraftwerken soll Radioaktivität mit Hilfe des "Freimessens" auf Hausmülldeponien abgeladen werden. Wenn radioaktiv kontaminierte Metalle eingeschmolzen werden, ist der weitere Verbleib der Radioaktivität kaum mehr nachzuvollziehen... Eine weitere Methode - neben vielen anderen - um diesen Planeten unbewohnbar zu machen. Wir berichten von einem aktuellen Unfall.