Chaosradio Freiburg 0xAA

Auswirkungen befürchtung EU Chatcontrolle etc.

Apple pulls data protection tool after UK government security row. Die Briten haben ja gesetzlich angesagt, dass sie weltweit in alle Apple-Kunden-Daten reingucken können wollen. Jetzt hat Apple halt für Briten die Verschlüsselung deaktiviert.

"Nach dem Vorstoß der britischen Regierung, die #Verschlüsselung in Apple Geräten flächendeckend zu schwächen, zieht Apple die #ADP Funktion jetzt aus dem britischen Markt zurück. Das bedeutet einerseits, dass Apple-Geräte nun nicht mehr global durch UK-Sicherheitsbehörden kompromittiert werden können, andererseits dass das technische Datensicherheitsniveau für User in Großbritannien geringer als im globalen Vergleich ist. Ein schlechter Tag für die #Cybersicherheit"

Größter Krypto-Coup aller Zeiten: Bybit verliert 1,5 Milliarden US-Dollar

Die Krypto-Börse Bybit ist Opfer des wohl bisher größten Diebstahls von Digitalwährung überhaupt geworden. Hinter der Attacke könnte ein Staat stehen.

SLUM: The Shadow Library Uptime Monitor

Ebenso hat die cuii eine Liste gesperrter Domains

Die EU hat den Schuß nicht gehört. Laut https://www.heise.de/news/Verbraucherschutz-Warnung-vor-massivem-Tracking-bei-digitaler-EU-Brieftasche-10291508.html ist es so: "Diensteanbieter, die die geplante EU-Wallet zur Identifikation zulassen, könnten mit den Emittenten der eID-Lösung im Geheimen zusammenarbeiten, um Nutzer umfassend zu tracken." Wo ist da Privacy by Design and Privacy by Default? Das ist doch das genaue Gegenteil? #EUid

eine Gute Nachricht: heise+ | Wie eine Smartphone-App Hautkrebs erkennt und Auffälligkeiten erklärt KI-Hautkrebsscanner am Handy liefern schnelle Hinweise, aber ohne Gewähr. Mit SkinDoc entsteht am DFKI eine App, die Befunde Punkt für Punkt fachlich erklärt. https://archive.ph/k2XbL

Auch Betten haben jetzt Sicherheitslücken

ZPS: Der Adenauer SRP+

in Berlin auf Demo beschlagnahmt und abgeschleppt, Polizei muss sich nachträglich entschuldigen

vor der AFD Wahlparty gestürmt inkl. scheiben zerstört

HP dachte sich dass es eine total gute idee ist die telefon suppport Warteschlange künstlich um 15 min zu verlängern: https://www.theregister.com/2025/02/20/hp_deliberately_adds_15_minutes/

Kam wohl nicht so gut an und wurde am tag darauf wieder abgeschaltet. wie kommt man auf so ideen?

Kosten des Bundes für Microsoft-Lizenzen steigen wieder

Die Kosten der Bundesverwaltung für die Nutzung von Lizenzen für Produkte und Services von Microsoft sind 2024 von 197,7 auf 204,5 Millionen Euro gestiegen.

Phishing-Masche schockt Nutzer mit echten E-Mails von Paypal

Einige Paypal-Nutzer erhalten unerwartet E-Mails, die auf neu hinzugefügte Adressen hindeuten. Absender ist tatsächlich Paypal. Betrug ist es dennoch.

Termine 26.2. Mittwoch Nähcafe mit unseren Maschinen im Strandcafe 01.03.2025 - 12:00 Uhr letzter Presale Easterhegg HH im April 8.3. Samstag feministischer Kampftag 5.3. IT Beratung für Aktivistinnen 6.3 Donnerstag 15 Jahre CCCFr ++ Wochenende drauf 13.3. Häcksen Treffen ... jeden Sonntag Kaffeekränzchen