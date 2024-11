Clemens Meyer | Die Projektoren

Die Projektoren von Clemens Meyer ist mit 1000 Seiten ungeheuer lang. Ungeheuer ist auch, worum es geht: Das Buch blickt auf Krieg in Europa und fragt, wie die nationale Erzählungen, die den Hass zwischen den Menschen schüren, zustande kommen: Wer sind die, die ihre Deutung von Geschichte auf uns projizieren, und was bedeutet das für die, die die resultierende Gewalt am eigenen Leibe spüren oder ausüben? Das Kino und das Erzählen tauchen immer wieder auf. Es geht um den die Grausamkeit des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa, die Jugoslawien-Kriege und um deutschen Neonazis. Doch anstatt eines klar strukturierten Narrativs arbeitet Meyer in Collage.

Anna und Valentina haben das Buch für euch erlesen, das bei S. Fischer erschienen ist.