Corona Tagebücher

In dieser Krisenzeit sind alle Menschen gezwungen, über das eigene Leben und

das Zusammenleben in unserer Gesellschaft nachzudenken.



Viele MigrantInnen verfassten in diese Zeit kleine Geschichten oder Tagebücher. Wir

sammeln sie und lesen sie vor.

Moderation: Vida Ampomah (voice of africa) und Murat Küçük (InZ)