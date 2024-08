DDR-TV-Serie "Zur See" - was bei den Dreharbeiten geschah

Die neunteilige DDR-Fernsehserie „Zur See“ zählt zu den erfolgreichsten und am meisten wiederholten Serien ihrer Art. Bereits schon zu ihrer Erstausstrahlung im Frühjahr 1977 war sie ein Straßenfeger. Inzwischen gibt es ein Buch, in dem der Autor und Verleger Michael Schuster die Erinnerungen und Erlebnisse des Schauspielers Wilfried Pucher während der mehrwöchigen Dreharbeiten „Zur See“ aufschrieb. Herbert Schadewald von Radio Ginseng in Grünheide (Mark) sprach mit den beiden Akteuren über die Serie und das Buch.