Am 24.12. und 26.12. zeigt das Kommunale Kino 'Der Clou' (original 'The Sting') von George Roy Hill, einer der erfolgreichsten Filme des Duos Robert Redford und Paul Newmann. Svenja Alsmann stellt diesen Klassiker von 1973 vor. Ferner ein Blick auf die 'Best of 2016'-Reihe im Kommunalen Kino.