Feiern wir den Frühling mit einer Krötenmesse! funkdefekt präsentiert: Doom Toad Noise. Eine Playlist mit geschredderten Experimenten am Rande der Konvention - und weit darüber hinaus. Wer eine Melodie findet, darf sie behalten!

Featuring:

Violeta Garcia & Anton Ponomarev: Ultimate Tragedy

P/O: Massacre

ZHOTHAQQUAHNYTH: AMPHIBIAN MASS

Aaron Karnov: "Twelve hands high"

Screenbeast: PARALYSADIGMA

aedliryox: Das Individuum In Seiner Welt (A) – Versuchung

aedliryox: Leave The Way To Watch Dark Rain Fall

aedliryox: Vertieft

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 10. Mai, 20 Uhr. Mehr Experimentelles im Magazinformat bietet euch die Büchse Buntes am 1. Mai, 17 Uhr.

Anmerkung:

funkdefekt und Verwandtes gibt's ganz unkommerziell auf Instagram.

https://www.instagram.com/funkdefekt