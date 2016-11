Einer, der die Klappe aufgemacht hat

Am 21. Oktober 2016 starb mit Manfred Krug einer der letzten großen deutsch-deutschen Schauspieler. Berühmt wurde er in der DDR mit Filmen wie Frank Beyers "Spur der Steine". Nach seiner Ausreise nach Westdeutschland im Jahr 1977 machte ihn dort die Rolle des Rechtsanwalts Robert Liebling in der TV-Serie "Liebling Kreuzberg" und sein Hamburger Tatortkommisar Paul Stoever und dessen wiederkehrende Gesangseinlagen einem breiten Publikum bekannt. Beim Fernsehpublikum war er zeitlebens hochbeliebt.

Privat machte sich Manfred Krug für den Liedermacher Wolf Biermann stark, der nach einem Konzert in Westdeutschland nicht mehr in die DDR zurückdurfte. Dieser Protest brachte ihm trotz seiner Beliebtheit ein Berufsverbot ein.

Im Rahmen des Filmmagazins 35 Millimeter würdigen Alex Sancho-Rauschel und Sebastian Petznick Manfred Krug in einem Nachruf.