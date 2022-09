"Es geht um die dauerhafte Solidarität mit der Ukraine"

"Mit 110 zur Ukraine stehen", geht es nach Familie Fiehn-Kopf ziert bald an so manchem Fahrzeugheck ein Aufkleber mit diesem Spruch. Sie will damit dazu anregen, sich durch "das Einsparen von Öl, unabhängiger von Kraftstoff zu machen", wie Stefan Fiek im Interview mit Radio Dreyeckland erklärt. Damit soll die Solidarität mit dem kriegsgeplagten Land im Bewusstsein behalten werden und der Spendenbeitrag von 5€ an die "Nothilfe Ukraine" des DRK gehen.

Die Soli-Aufkleber sind hier zu finden: https://mit-110-zur-ukraine-stehen.jimdosite.com/