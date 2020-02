Fokus Südwest 20.02.2020 Nachrichen

Beiträge:

# "Völkische Landnahme - Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos"

# Fessenheim: Abschaltung Eins am Wochenende!

Die Autor*innen Andreas Speit und Andrea Röpke sprachen über braune Kindererziehung, Vegetarismus und die Verquickung von Identitärer Bewegung, AfD, NPD, der Ein-Prozent-Bewegung sowie dem grün-braunen Magazin "Umwelt & Aktiv"...am Dienstag Abend, im

Weingut Andreas Dilger in Freiburg.

Danke an FRC-Husum, (Freie RadioCooperative Husum, Westküste) und Radio Z in Nürnberg für das Material!

Nachrichen:

# Pannenschule in Geislingen

# Munition und Waffen nicht zur Polizei bringen

# Ehemaliger Pfadfinder-Leiter in Staufen wegen hundertfachem Kindesmissbrauch verurteilt

# Mehr Drogentote 2019 in Baden-Württemberg

# Molche, Frösche und Kröten machen sich auf den Weg in ihre Laichgebiete

Eine Stadt in Baden-Württemberg saniert für viel Geld ihr Gymnasium: ökologisch und modern. Dann reißt die Dachkonstruktion ein. Die Energiegewinnung habe sich als „überdimensioniert“ erwiesen. Die Sonnenkollektoren erzeugten viel höhere Temperaturen als geplant; da durch dehnten sich Stahlträger aus. Die Folge nach zwei Jahren: Wassereinlagerungen in Zwischenräumen des Glasdachs. Bausachverständige stellten fest: Hauptträger der Dachkonstruktion waren eingerissen.

Hinzu kommen schwere Brandschutzprobleme. Die Feuerwehr bemängelt, dass die energiesparende Bauweise der Fassade mit Schichten von Glas und Holz Löscharbeiten behindern könne. Also Wände aufreißen, die Öffnungen mit leicht entfernbaren Planen abdecken und schon ist der Vorzeigebau Michelberg-Gymnasium in Geislingen eine „Bauruine“.

„Die Stadt kann sich weder die Sanierung noch den Neubau des Michelberg-Gymnasium leisten“. Zum Vergleich in Berlin liegen 1890 Euro wegen des nicht fertigen Flughafens auf jedem Bürger in Geislingen hätten die Bürger eine Last bis zu 2500 Euro. Unterrichtet wird jetzt teils in Containern auf dem Schulhof.

# Munition und Waffen nicht zur Polizei bringen

Immer wieder bringen Menschen gefundene Waffen oder Munition zur Polizei. Solch ein Transport ohne Genehmigung der Waffenbehörde ist aber eine Straftat. Findet jemand Munition oder Schusswaffen muss der Ort gesichert werden und die Polizei ist zu verständigen.

Ein Mann in Biberach fand Munition auf einem geerbten Grundstück, brachte es der Polizei und diese leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

# Ehemaliger Pfadfinder-Leiter in Staufen wegen hundertfachem Kindesmissbrauch verurteilt

Das Landgericht Freiburg hat den 42-Jährigen zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. An zwei der vier Opfer muss der Täter insgesamt 18.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Die sexuellen Interessen sind beim Verurteilten ausschließlich auf männliche Kinder im vorpubertären Alter ausgerichtet. Hinter Gittern könne sich der Täter einer Therapie stellen. Die evangelische Kirche verspricht erneut Aufklärung.

# Mehr Drogentote 2019 in Baden-Württemberg

Langfristig geht die Zahl der Drogentoten zurück. Im Jahr 2019 sind aber im Südwesten erstmals wieder mehr Menschen durch den Konsum illegaler Drogen gestorben. Die Zahl der Toten ist um 24 auf 145 gestiegen. Die Drogentoten des Jahres 2019 verteilten sich auf 121 Männer und 24 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren.

# Molche, Frösche und Kröten machen sich auf den Weg in ihre Laichgebiete

Wenn die Sonne den Boden auf über sechs Grad erwärmt, erwachen Millionen Frösche, Kröten und Molche. Sie machen sich jetzt oft mehrere Kilometer weit auf den Weg von ihren Wintergebieten in die Laichgebiete. Meist suchen sie den Teich, Tümpel oder Wassergraben auf, in dem sie selbst aufgewachsen sind. Spring- und Grasfrösche sind die ersten, oft schon im Januar. Seit Anfang Februar sind die Erdkröten unterwegs. Feuersalamander setzen jetzt ihre schon voll entwickelten Larven ab. Dann wandern Molche los.

Der BUND rät: Fahren Sie vorsichtig! Oder gar nicht!