Stoner-Rock, Southern-Rock, Blues-Rock, Alternative-Rock, Düster-Rock - Mehr Rock geht eigentlich nicht. Musste jetzt mal dringend sein, nach dem ganzen Indie-Pop Gedudel in der letzten Zeit. Besonderes Augenmerk liegt auf den Hathors aus der Schweiz, die am 14. Juli im Flight 13 einen Instore-Gig haben und sich abends dann ab 21:00 Uhr im Slowclub die Ehre geben. Also Freitag ist gebucht! Eure Pippi.