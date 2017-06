Freiwillige helfen Binnenflüchtlingen - sonst tut es ja niemand

Was passiert in den Gebieten in der Ukraine, die durch den militärischen Konflikt ruiniert sind, oder die immer noch seitens der von Russland unterstützten Separatisten angegriffen werden? Wie wird den Geflüchteten Menschen aus diesen Gebieten geholfen, und welche Rolle spielen dabei ukrainische und westliche NGOs. Darüber spricht Viktoria Balon mit Natalja Khylko Vize Präsidentin des -freiburger „ Open Vereins“, der zusammen mit ukrainischen NGO-s Humanitäre Hilfe für Binnenflüchtlingen und Kinder und alte Menschen in den von Krieg getroffenen Gebieten leistet.

Das war Natalja Khylko Vize Präsidentin des -freiburger „ Open Vereins" Wer sich beteiligen oder finanziell unterstützen möchte, kann alle Kontakte, auch Natals Telefonnummer im Facebook unter „Open Verein“ finden.