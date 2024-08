Im Gedenken an Ferhat Mayouf- gestorben in der JVA Moabit

Am 23.07.2020 starb in seiner Zelle in einem Berliner Knast Ferhat Mayouf. In seiner Zelle brannte es, er schrie um Hilfe, aber die Zellentüre wurde von den Bediensteten nicht geöffnet- erst als die Feuerwehr eintraf, schlossen sie die Zelle auf. Ferhaft konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

Ein Bündnis erinnert regelmäßig an Ferhats Tod, jedoch ebenso an das alltägliche Sterben hinter Gittern. Deshalb fand am 23.07.2024 eine Gedenkdemonstration vor den Mauern der Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit statt, jener Haftanstalt, in der Ferhat 2020 sein Leben verloren hat.

Wir senden einige der auf der Veranstaltung gehaltenen Reden, wobei die Tonqualität nicht immer die allerbeste sein mag, jedoch ist alles zu verstehen. Der Dank an die Aufzeichnung geht an Radio Aktiv Berlin, sie waren vor Ort und haben aufgezeichnet.

Zum Tod von Ferhat Mayouf, aber auch dem ganzen Thema "Sterben hinter Gittern" gibt es seit kurzem eine lesenswerte Broschüre (als PDF kostenlos zum dowonload).