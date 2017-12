Incubus Succubus | Playlist | 27. Dezember 2017 | 22 - 23:30 Uhr

Jahresrückblick 2017 Volume Two - Und weiter gehts mit der Entscheidungshilfe. Es war dann doch einiges Hörenswertes in 2017 am Start. Allein das Shoegaze-Revival in Gestalt von "Slowdive" und "The Jesus and Mary Chain" macht 2017 nicht so schnell vergessen. "Greg Graffin" verirrt sich auf seine alten Tage ins Country-Rock-Genre - laut eigener Aussage eine der Wurzeln seiner Familie - Ok, lassen wir gelten. Friedfertigst, Pippi.