Jazz Matinee am Sonntag, den 01.10.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen ganzen Stapel neuer Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Koppel / Colley / Blade - Perspective (Cowbell Music #87), Joe Haider Trio - The Bill Evans Village Vanguard Sessions (2CD Sound Hills Records SSCD 8145/46), Tommy Crane - We´re All Improvisers Now (Whirlwind Recordings WR 4785), Nicole Johänntgen - Labyrinth (Selmabird Records 0 618455 939037), Forsonics - Open Water (Jazzsick Records 5174 JS), For Free Hands & Alaa Zouiten - The Passing On Of The Fire (Laika Records 35104132), Christian Muthspiel & ORJAZZTRA VIENNA - La Melodia della Strada (Col Legno Music WWE 2CD 20459), Oli Bott Quartet - Content-Blue (O-Tone Music OT 061-2) und Christina Branco - Mae (O-Tone Music OT 064-2).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise:

1.) Am Mittwoch, den 04.10.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Trio der Pianistin und Komponistin Olga Reznichenko auf. Geboten wird eine anspruchsvolle Mischung aus klassischer Moderne, Minimalismus und kontemporärem Jazz. Die Stücke der Pianistin Olga Reznichenko mäandern zwischen feinen, impressionistischen Passagen und wilden, eruptiven Ausbrüchen in einem Flussbett aus mitreissendem, zeitgenössischem Jazz. Das Trio kreiert durch komplexe harmonische und rhythmische Strukturen eindringliche, persönliche Stimmungen und Klangfarben. Das Trio spielt in der Besetzung: Olga Reznichenko: piano, Lorenz Heigenhuber: bass und Maximilian Stadtfeld: drums. Dazu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "Somnambule" des Labels Traumton Records (4680) vor. Nähere Infos unter:

[www.olgareznichenko.com]

2.) Am Freitag und Samstag, den 06. + 07.10.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Trio des Pianisten Pierre de Bethmann auf. Sie erleben im Konzert drei gereifte Musikerpersönlichkeiten mit einem raffinierten Klang. Der Pianist Pierre de Bethmanns nähert sich mit seinem virtuosen Trio einer achtsamen Finesse mit Standards aus verschiedenen Kulturen. Ihr letztes Album «Essais / Volume 5» nahm es analog ohne Kopfhörer auf. Diese intime, akustische Atmosphäre ist bei den Live-Konzerten noch viel eindringlicher und stärker zu hören und zu spüren. Das Trio spielt in der Besetzung: Nelson Veras: guitar, Pierre de Bethmann piano und Sylvain Romano: bass. Aus dieser CD "Essais / Volume 5" (Aléa Musique 015) spiele ich Ihnen einen Appetithappen vor! Nähere Infos unter:

[www.pierredebethmann.fr].