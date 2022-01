Jazz Matinee am Sonntag, den 02.01.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

zunächst wünscht Ihnen Allen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) ein gutes neues Jahr 2022 und viele Stunden mit guter Musik!

Sie hören Ausschnitte (voraussichtlich) aus den folgenden neuen Jazz CDs:

Heiri Känzig - Travelin´ (Universal Music 3830491), Jazzbaby! - A Tamed Tiger´s Roar (enja 9796), Clara Haberkamp Trio - Reframing The Moon (Malletmuse Records mm 009), Gabriel Davit & Albert Sanz - Ra (nwog records 035), Jens Düppe - The Beat (Neuklang Records NCD 4248), Mats-Up and Mbuso Khoza - Ivovo (Unit Records UTR 4979), Christoph Sänger Trio feat. Rudi Engel + Tobias Schirmer - Expectant Quarantine / Live from the Studio (Laika Records 35103972), Hotel Bossanova - Cruzamento (Enja 9789), Efrat Alony´s Hollywood Isn´t Calling (Neuklang Records NLP 4247), Juliana da Silva - Vai Samba Meu (O-Tone Music OT 044-2), Taranczewski - When I Was (Hey!blau Records HBL-21041), Klein - Sonder (Cristal Records), Roberto Magris - Matchpoint (JMood Records JM 019), Andreas Theobald - Movimiento (Toy Piano Records TPR 202103), Renaud García Fons - Le Souffle des Cordes (e-motive Records EMO 211) und Tanguediaduo - Astor Piazzolla / Soledad (Visage Music VM 30379).

Zwei Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen, aber mit Sicherheit für Jeden/Jede etwas dabei! Seien Sie neugierig!