Jazz Matinee am Sonntag, den 04.02.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Johannes Tonio Kreusch & Friends - Times of Joy (Fine Music FM 327-2), Mark Lotz - Freshta (Zennez Records / Berthold Records BR 321417), Julia Werup - Dear Frances (Stunt Records STUCD 23052), Inger Marie - Five Minutes (Stunt Records STUCD 23082), Volker Heuken Sextett - Deep Field (X Jazz Music XJM 2023009), Christoph Stiefel - Full Tree (nWog Records 056), Yilian Canizares - Habana/Bahia (Planeta Y 12), Daniel Karlsson Trio - Sorry Boss (Howling Jazz BAYOHOWL 011), Lisa Hoppe´s Ysop - Faking An Imperfect Utopia (wismART wis 5049), Nico Lohmann - Jazz It Is (AJazz A 541), SVM3 - Between The Times (Neuklang NCD 4272), Tatiana Alamartine - Morning View (Neuklang NCD 4274) und Arbre - Mes Epaules Seront Rivieres (Neuklang NCD 4279).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 05.02.204, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Mini Big Band Jazzabella auf. Die vier Frauen von Jazzabella schaffen es mit Leidenschaft, Blasmusik mit künstlerischer Tiefe zu einer Einheit verschmelzen zu lassen. Das Quartett betritt Neuland, denn in dieser Besetzung und mit ihrer stilistischen Vielfalt kombinieren die Künstlerinnen nie Dagewesenes. Mit Spielfreude und Charme, ausgefeilte Arrangements neben Passagen der Gruppenimprovisation, entsteht der pure Sound einer kleinen Big Band. Jazzabella spielt in der Besetzung: Hannah Maradei Gonzalez Trompete, Gesa Marie Schulze Altsaxofon, Karoline Vogt Posaune und Ricarda Hagemann Baritonsaxofon. Als musikalischen Appetithappen spiele ich Ihnen aus der aktuellen CD mit dem Titel "Von: Innen Nach Aussen" (JB 2023 001) einen Ausschnitt vor! Weitere musikalische Appetithappen dieser tollen Formation finden Sie aber auch auf Spotify und dem YouTube-Kanal!

2.) Donnerstag, den 08.02.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Trio Morgenthaler / Röllin / Ruben auf. Dieses Trio serviert eine hochexplosive, interaktive Mischung aus Avantgarde-Jazz und Groove.

Die drei virtuosen Instrumentalisten führen das Publikum mit ihrer eigenständigen, mitreissenden Musik zielsicher durch aufregende, faszinierende Klanglandschaften. Archaisch und rockig bis balladesk verschmelzen sie dynamische Rhythmen mit vertrackten Metren und wechseln zwischen melodiösen Kompositionen und wilden Improvisationen. Besetzung: Robert Morgenthaler Posaune und Effekte, Urs Röllin Gitarre und Effekte und Tanel Ruben Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "Mister Z" vor, die 2019 vom Label Between The Lines (BTLCHR 71248) veröffentlicht wurde. Nähere Informationen erhalten Sie über [www.robertmorgenthaler.ch] und [www.ursroellin.ch] [www.tanelruben.com].