Jazz Matinee am Sonntag, den 05.01.2020, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

zunächst heißt Sie die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) herzlich willkommen im Neuen Jahr 2020 und stellt Ihnen in der ersten Sendung des Jahres neue CDs der Label Unit Records ( Vertrieb Membran), RazDaz (Vertrieb ADA / Warner Music), Sound Surveyor Music + Cristal Records (Vertrieb edel kultur) und Laika Records (Vertrieb Rough Trade) vor.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Franco Ambrosetti Quintet - Long Waves (Unit Records UTR 4907), Avishai Cohen - Arvoles (RazDaz RD 4619), Ziv Ravitz - No Man Is A Island (Sound Surveyor Music SSM 0319), Pol Belardi´s Force - Organic Machines (Cristal CR 296) und Thomas Hufschmidt - Invisible Colours (Laika 3510368.2).

Eingebettet in die Neuvorstellungen ist zunächst eine CD eines Konzertes im Bird´s Eye am 20. + 21.12.2019 der Sängerin Marianne Racine mit dem Titel "Common Ground", die ich Ihnen leider im Dezember 2019 nicht mehr vorstellen konnte, da sie mich zu spät erreichte, die aber musikalisch unbedingt lohnend ist!

Dann folgen meine Konzerthinweise für die folgende Woche mit Ausschnitten aus dazu gehörigen CDs:

1.) Am Dienstag, 07.01.2020, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Pat´s Big Band auf. Auch die sechzehnte Auflage unseres traditionellen Ausflugs in die lokale Jazz-Szene manifestiert mit ihren Bands eindrücklich, wie viel exzellente Qualität und überragendes Können unsere Basler Musiker zu bieten haben – seien sie Profis oder nicht! Seit 40 Jahren begeistert sie ihr Publikum mit einem unwiderstehlich swingenden Sound. Mit Titeln ab 1927 und aus den 30er und 40er Jahren, übrigens so auch zu hören auf ihrer CD «A Taste of Swing» aus dem Jahr 2006, schafft diese grandiose Big Band eine wunderschön nostalgische, mitreissende Atmosphäre. Ihr Sound beweist das meisterliche Können der Musiker und ist mit geprägt von zwei starken und exquisiten Stimmen. Die Pat’s BigBand spielt in der folgenden Besetzung: Patrick Dill: vocals/trumpet, Patricia Kunz: vocals, Marc Degen, Benjamin Seiler, Volker Ewert: trumpet , Antonio Montanaro: trumpet/vocals, Peter Eichenberger: tenor sax/clarinet, Stefano Brianza: tenor sax , Urs Schmidhauser: alto sax/clarinet, Patrick Kissling: alto sax/clarinet, Dominik Dill: tenor/bariton sax , Pascal Rudin, Pascal Degen, Markus Häring: trombone, Bruno Peter: bass trombone, Markus Fey: guitar , Thomas Ramseier: piano, Matthias Neugebauer: bass, Amedé Flum: drums. Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen Ausschnitte aus zwei CDs vor, die die Qualität dieser Bigband unterstreichen! Nähere Infos erhalten Sie unter www.bigband.ch.

2.) Am Freitag und Samstag, den 10. + 11.01.2020, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das erstklassige Zürich Jazz Orchestra auf. In den stilvollen Kompositionen des Bandleaders Steffen Schorn kommt die klangliche Vielfältigkeit der Big Band voll zum Tragen. Der traumhaft schöne Sound des ZJO oszilliert zwischen jeglichen denkbaren Stimmungen und Klangfarben, zwischen mitreissender, vorwärts treibender Klangfülle und filigraner Sanftheit. Dabei beweisen die Musiker, allesamt exzellente Könner, Fantasie, Mut, Risikobereitschaft und viel, viel Leidenschaft. Das Zürich Jazz Orchestra spielt in der Besetzung: Steffen Schorn: composition/conductor/bb-tubax/clarinets/flutes, Reto Anneler: soprano/alto/baritone saxes/flutes/clarinet, Lukas Heuss: alto/baritone saxes/clarinets, Tobias Pfister: tenor sax/bass clarinet/flute, Thomas Lüthi: tenor sax/clarinet, Nils Fischer: baritone sax/eb-tubax/clarinets, Patrick Ottiger, Wolfgang Häuptli, Bernhard Schoch, Daniel Schenker: trumpet/flugelhorn, Adrian Weber, René Mosele, Maurus Twerenbold: trombone, Don Randolph: bass trombone, Theo Kapilidis: e-guitar, Patrick Sommer: bass/e-bass, Gregor Müller: piano/keyboard, Pius Baschnagel: drums. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD "Three Pictures" (Mons Records MR 874611) vor! Nähere Infos erhalten Sie unter www.zjo.ch.

Sie sehen: auch das Jahr 2020 beginnt wieder mit einer Stunde Jazz Matinee mit erstklassiger Musik unterschiedlichster Richtungen, die Sie begeistern wird!

Ps: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die 2stündige Sendung Jazz Spezial zu hören, die jede Menge an neuen und musikalisch spannenden CDs vorstellt! Bitte separate Ausschreibung in den Programmhinweisen beachten!