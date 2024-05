Jazz Matinee am Sonntag, den 05.05.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die neue CD bzw. LP des Freiburger Pianisten Johannes Mössinger "About Bach" vor, die er am 25.04.2024 im Releasekonzert in der Friedenskirche in Freiburg vorgestellt hat (HGBSBlue 20220).

Dann folgen viele neue Jazzalben diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Philip Zoubek / Sebastian Gramss / Erwin Ditzner - Ditzners Carte Blanche / Live at Enjoy Jazz Festival 2021 (fixcel records 24), Ulysses Owens Jr. and Generation Y - A New Beat (Cellar Music CMR 031323), Adam Schroeder & Mark Masters celebrate Clark Terry / CT! (Capri Records 74170-2), Karim Saber - Transmission (Ubuntu Music UBU 0156), Bill Anschell - Improbable Solutions (Origin Records 82886), Alexis Valet - Following The Sun (Jazz&People JPCD 824002), Charles Lloyd - The Sky Will Still Be There Tomorrow (2CD Blue Note Records 00602458167948), Frank Carlberg Large nsemble - Elegy For Thelonius (Sunnyside Communications SSC 1716), Adam Forkelid - Turning Point (Prophone Records PCD 335), Sonic Skin - Gavia (Prophone Records PCD 333) und Moritz Stahl - Traumsequenz (Unit Records UTR 5147).

Konzerthinweise:

1.) Montag, 06.05.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die spanische Sängerin Paula Bilá mit der Band The Leaning In Underground auf und präsentiert ein Programm mit Latin-Jazz. Paula Bilá ist eine eindrucksvolle spanische Sängerin, die tief verwurzelt ist im Flamenco Andalusiens. Seit sie 2021 nach Amsterdam gezogen ist, widmet sie sich zunehmend lateinamerikanischer Musik, die sie in unkonventionellen Arrangements präsentiert. Begleitet wird sie von einer Band, die ganz im Sinne von Art Blakey’s Jazz Messengers’ mit Sinn für Melodie und Atmosphäre an die Stücke herangeht. Die Besetzung: Paula Bilá Gesang, Linus Eppinger Gitarre, Nicolai Daneck Klavier, Ties Laarakker Bass und Peter Primus Frosch Schlagzeug. Im YouTube-Kanal finden Sie eine ganze Reihe von musikalischen Appetithappen!

2.) Vom 08.05. bis 11.05.2024 veranstaltet der Verein Forum Jazz das ECM Festival mit interessanten Acts. So treten an diversen Spielstätten auf der Pianist Nitai Hershkovits, das Quartett des Gitarristen Dominic Miller, die Cellistin Anja Lechner mit insgesamt drei unterschiedlichen Besetzungen, die Gitarristin Zsófia Boros und das Quartett des Altsaxofonisten Maciej Obara. Das genaue Programm mit musikalischen Ausschnitten finden Sie auf der Website des Vereins unter www.forumjazz.de./ecm-festival-2024/.

Ps.: Heute Abend gibt es noch ab 18 Uhr die zweistündige Sendung Jazz Spezial zu hören, in der ich Ihnen zwei CD-Sets des San Francisco Jazz Collectives der Jahre 2005 und 2007 vorstellen werde!