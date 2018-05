Jazz Matinee am Sonntag, den 06.05.2018, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) einen bunten Strauss neuer CDs der Label Cam Jazz (Vertrieb Harmonia Mundi), Label Bleu (Vertrieb l´autre Distribution), Natango Music (Vertrieb Galileo-mc), Wide Ear Records (Vertrieb Nova MD), Enja (Vertrieb Soulfood), QFTF (Vertrieb Galileo-mc), Bimba Records (Vertrieb Cargo/finetunes) und Home Records (Vertrieb edel kultur) vor.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Maxime Bender Universal Sky - Universal Sky (Cam Jazz CAMJ 7924-2), Henri Texier - Sand Woman (Label Bleu LBLC 6728), Heinrich von Kalnein & Kahiba - The Neuroscience Of Music (Natango NAT 47617-2), Matthias Tschopp Quartet - Untitled (Wide Ear Records WER 035), Tobias Meinhart - Silent Dreamer (enja 9754), Jules - Greenbird (QFTF / 062), Contrast Trio - Letila Zozulya (Bimba Records EAN 4 050486 118177) und Mehmet Polat Trio - Ask Your Heart (Home Records 4446174).

Eine Stunde mit viel Musik aus den unterschiedlichsten Richtungen erwartet Sie!

Ps: Und noch ein Konzerthinweis!

Am kommenden Sonntag, den 13.05.2018, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Sängerin Neele Pfleiderer mit ihrer Band The Sound Voyage auf und stellt im Rahmen eines Release-Konzertes ihre neue, im Frühjahr vom Berliner Label QFTF veröffentlichte CD "Visions" vor. Die Freiburger Jazzsängerin und Komponistin Neele Pfleiderer entführt mit ihrer warmen und ausdrucksstarken Stimme in Welten voller Rhythmus, Lyrik und Klangreichtum. Umrahmt von Bass, Drums, Piano, Saxophone, eine Altflöte, Posaune und Bassklarinette besticht ihre Musik durch einprägsame Texte, kluge Kompositionen und bildreiche Arrangements. Am IMCF Freiburg, an der HSLU Luzern und am Jazzcampus Basel ausgebildet, geht die Sängerin dabei ihre eigenen Wege. Die sieben MusikerInnen kreieren durch verschiedene musikalische Einflüsse ein weites, klanggeladenes Universum und erschaffen so ihren eigenen, sehr stimmigen Sound. Auf ihren musikalischen Reisen machen sie unter anderem Halt in Argentinien, Südafrika oder Südostaustralien. NEELE & THE SOUND VOYAGE verbinden sphärische Elemente, Groove und virtuose Improvisationen mit musikalischer Vielfalt und ziehen dabei auch nicht Jazzhörer in ihren Bann. Besetzung: Neele Pfleiderer – voc/comp/arr. , Reto Anneler – ts/ss/afl, Lou Lecaudey- trb, Fabian Willmann- bcl/barisax, Fabienne Ambühl – pno, Roberto Koch – bass und Michael Heidepriem – dr. Einen Ausschnitt aus der neuen CD werde ich Ihnen am kommenden Sonntag dann auch vorstellen!