Jazz Matinee am Sonntag, den 06.08.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Strauss neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Chaesar Frazier - Live at the Jazzcup (Stunt Records STUCD 23042), Teitur & Aarhus Jazz Orchestra - Songs from a Social Distance (Stunt Records STUCD 23032), North of Kallio Ensemble - Constellations (Eclipse Music ECD-2023187), Piceno - einunddreissigfünf (Alley2 Records), Dr. Will - Soiree Macabre (Solid Pack Records SPR 118), Brunod / Gallo / Barbiero - Gulliver (Via Veneto Jazz VVJ 145), Soolmaan Sextet - Kashgul (Seyir Muzik 2GNO22), Grey Paris - Lee Waves (Springstoff GPLW-0176), Marriage Material - Enchantment Under The Sea (Jazzline D 77118), Nanny Assis - Rovanio (In & Out Records IOR CD 77152-2), Tyshawn Sorey Trio - Continuing (PI Recordings PI 98) und Henry Threadgill Ensemble The Other One (PI Recordings PI 97).

Zwei Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen, die aber jede Menge Spannung garantieren!