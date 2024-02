Jazz Matinee am Sonntag, den 11.02.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Strauss von Jazz CDs unterschiedlicher Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Gjermund Larsen Trio - Töyen Sessions (Grappa Musikforlag HCD 7353), Daniele di Bonaventura Band´Union & Ilaria Pilar Patessini - Italia Folksongs (Visage Music VM 3045), Linley Hamilton - Ginger´s Hollow (Whirlwind Recordings WR 4808), Alex Hitchcock Dream Band: Live In London (3CD Whirlwind Recordings WR 4813), Tom Berkmann - Journey (Whirlwind Recordings WR 4815), Quintet West - Waiting (JazzSick Records 5175 JS), Dock In Absolute - Reflect (Cam Jazz CAMJ 7974-2), Ze In The Clouds - Oportet 475 (TUK Music 058), Ambrose Akinmusire - Owl Song (Nonesuch 075597901856), Caspar van Meel - Satie / A Time Remembered (O-Tone Music OT 57-2) und Thomas Umbaka - Umbaka (Ponderosa Music).

Konzerthinweise:

1.) Am Dienstag, den 13.02.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Lea Gasser 5tet auf. Jazz mit Einflüssen von Klassik und volksmusikalischen Elementen. Eingebettet im Quintett-Klang ihres kleinen Jazz-Orchesters verwebt die Akkordeonistin Lea Gasser eingängige Motive zu einem rhythmischen Geflecht melodischer Vielschichtigkeit. Mal vor Lebenslust tanzend, dann wieder verträumt, gleiten Akkordeon und Saxophon (Samuel Urscheler) virtuos über den weichen Klangteppich der Rhythmusgruppe und erschaffen eine persönliche, leicht wehmütige Klangsprache. Die Band spielt in der Besetzung: Samuel Urscheler Alt- und Sopransaxofon und Flöte, Lea Gasser Akkordeon, Mirko Maio Piano, Emilio Giovanoli Bass und Romain Ballarini Drums. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der selbst eingespielten CD mit dem Titel "L´Heure Bleue" vor. Nähere Infos unter [www.leagasser.ch].

2.) Am Freitag, den 16.02.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Arbre auf. Weite, fluktuierende Soundspaces zwischen Jazz und Alternative. Arbres Klangwelt ist verwurzelt und durchflochten von klaren und knorrigen Rhythmen, sphärischen Flügelhornmelodien und sonoren Vocals. Die akribisch gewählten Soundbeschaffenheiten von Synthesizer, Rhodes und Elektronik, plus einem leichten Touch der 80er Ästhetik, durchdringen ihre tiefe und verzweigte Welt mit berauschender Kraft und umgeben das Publikum mit einem grossen, mehrdimensionalen Sound, der verschlungen lange Bögen zieht. Die Band spielt in der Besetzung: Paul Butscher Flügelhorn, Synthesizer + Vocals, Mélusine Chappuis Fender-Rhodes, Synthesizer + Electronics, Xavier Almeida Drums und Piano. Nähere Infos unter [www.arbremusic.ch].

Ps: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial, in der ich Ihnen das sensationelle 7CD-Set im LP-Format des Quartetts des Altsaxofonisten Art Pepper mit dem Titel "The Complete Maiden Voyage Recordings" vorstelle, das vom Label Omnivore kürzlich veröffentlicht wurde.