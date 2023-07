Jazz News, Samstag 01.07.2023, 10 Uhr

Ein Kreativer: Karl Berger, Pianist und Vibraphonist ist gestorben

In Heidelberg ist er 1935 geboren und am 9. April 2023 in New York gestorben. In Heidelberg spielte er in den 60er im Jazzclub Cave 54 Jazzpiano. Da begann alles. Dort ist ihm bestimmt auch der Freiburger Pianist Waldi Heidepriem über den Weg gelaufen. Später stieg er auf das Vibraphon um und belegte, nach dem er in die USA übergesiedelt war, erste Plätze im Down-Beat Jazzmagazin. Zuvor wohnte er eine Zeitlang in Paris und lernte dort den Trompeter Don Cherry kennen. Es war die Zeit des Freejazz bzw. der improvisierten Musik, des Jazzrock sowie der Worldmusik. In New York gründete er 1968 mit Don Cherry die NY Total Music Company und 1971 mit Ornette Coleman die Creative Music Foundation und 1973 richtete er mit seiner Frau Ingrid Sertso in Woodstock das Creative Music Studio ein. Viele Bekannte JazzmusikerInnen und KomponistInnen u.a. Georg Russell, John Cage, Lee Konitz und Ornette Coleman und natürlich er selber bildeten die Studenten in Improvisation, Rhythmustraining mit eigenem Ansatz und Komposition sowie die Auseinandersetzung des Jazz mit anderen Musikkulturen aus. Er war ein talentierter Lehrer und war u.a., nachdem er wieder nach Deutschland übersiedelte Prof. an der Musikhochschule in Frankfurt. In unserer Sendung wollen wir einen Musiker und Lehrer würdigen, der viel zu sagen hatte, aber in Deutschland fast unbekannt war.

Moderation Heinz und Hardy