Jazz News, Samstag 04.05.2024, 10 Uhr

ECM-Festival Freiburg vom 8.-11. Mai 2024

Die Suche nach dem optimalen Klang

Das Ergebnis wäre sicher relativ. Viele suchen, aber kombiniert mit sehr guter Studiotechnik, kreativen Ingenieuren und natürlich mit vielen hoffnungsvollen musikalischen Talenten und virtuos prägenden starken Persönlichkeiten wie Keith Jarrett, Jan Garbarek, Eberhard Weber, Path Metheny, Paul Bley usw. wird ein Schuh draus. Die Hinwendung zur modernen Klassik u.a. mit Arvo Pärt (New Series) gelang dem Label neben den künstlerischen Aspekten auch wirtschaftlich ein großer Erfolg. ECM wurde mehrfach als bestes internationales Label ausgezeichnet. Der Gründer, Manfred Eicher hatte dabei ein gutes Gespür für musikalische Trends. Die Entdeckung der skandinavischen Jazzszene z.B. und visionäre Vorstellungen wie Musik klingen muss beförderten die Diversität und Qualität der Musik. Das Jazzforum Merzhausen präsentiert das 2. ECM-Festival im Forum Merzhausen:

ECM Cover Ausstellung im Foyer und ab Mi. 8.5. 20 Uhr - Cinema: Keith Jarrett Trio Live

Do. 9.Mai Nitai Hershkovits, Piano solo, Historisches Kaufhaus Freiburg, 12 Uhr Do. 9.Mai Dominic Miller, Forum Merzhausen, 20 Uhr Fr.10.Mai A Tribute To Anja Lechner, Triologie von 18-ca. 22.30 Uhr, Forum Merzhausen Sa.11.Mai Zsofia Boros, Gitarre, Kloster St. Lioba, 15 Uhr Sa.11.Mai Maciej Obara Quartet, Forum Merzhausen, 20 Uhr

Moderation Heinz Dillmann