Jazz News, Samstag 12.08.2023, 10 Uhr

Ein musikalischer Raum für Abenteurer und Briefe ans Universum.

Die Themen in unserer Jazzsendung sind wieder spannend und herausfordernd. Internationale InterpretInnen bevölkern unseren Recorder. Aus Griechenland kommt Petros Klampanis (Tora Collectiv). Im schwedischen ist die Magnus Öström Group (A Room For Travellers) beheimatet. Der Trompeter Peter Somuah (Letter to the Universe) kommt aus den Niederlanden und aus Polen haben wir das Kasia Piettrzko Trio (Fragile Ego). Aus Südafrika stammt der Pianist Nduduzo Makhathini (In The Spirit Of Ntu).

Moderation Heinz Dillmann