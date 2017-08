Jazz News, Samstag, 19.08.17, 10 Uhr

Teil II der internationalen deutschen Jazzszene

mit folgenden Akteuren: Der amerikanische Trompeter Paul Brody, schon lange in Berlin lebend mit seiner Formation Sadawi und `Vanishing Night`; Der Freiburger Bassist Arne Huber mit seinem Quartett und `Im echten Leben`.

Wir hören Musik des: Move Quintett. Eine Formation des aus Finnland stammenden Saxofonisten Harri Sjöström, dem mexikanischen Vibrafonisten Emilio Gordoa, dem dänischen Bassisten Adam Pultz Melby, dem norwegischem Schlagzeuger Dag Magnus Narvesen und aus der BRD der Pianist Achim Kaufmann. Aufgenommen im Hyvinkää Art Museum in Finnland, und dem: Quartett Casserly-illvibe-Morgan-Sjöström. Eine interessante Formation mit 2 Elektronikern und 2 Saxophonisten. Lawrence Casserley schon seit den 60ger Jahren ein Pionier der elektronischen Klänge wird von dem Turntabler Dj Illvibe ergänzt. Dazu als totaler Kontrast Jeffrey Morgan an der Klarinette und der schon bekannte Harri Sjöström an den Saxophonen.. Das Ganze wurde live aufgezeichnet im Berliner "Club der polnischen Versager" Alle Musiker eint das sie sich in der weiten Welt der improvisierenden Musik heimisch fühlen, die in Berlin schon seit einiger Zeit eine wichtige Heimstadt gefunden hat. Beide Aufnahmen wurden von dem ebenfalls in Berlin ansässigen Label unisono-records auf cd gebracht.

Ein Tribut an John Coltrane wagt das KaMa Quartett und die Stephan- Max Wirth Experience beschwört die Einheit Europas mit `Calling Europe`.

Moderation Heinz und Hardy