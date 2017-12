Melodiöse Grazien zum Schluss....

mit Melanie de Biasio und `Lilies`; Kiki Manders mit `Love is yours is mine`; Sietske mit `Leaving Traces`; Sharon Jones & The Dub-Kings mit `Soul of a Woman`; Live Maria Roggen & Helge Lien mit `You`; Leo Castro 5tet mit `Roads` und am Schluss die Einstimmung zum Weihnachtsfest mit dem Panzerballett mit `X-mas Death Jazz`

Moderation Heinz Dillmann