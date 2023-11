Klimagerechtigkeit - Perspektiven und Lösungen aus dem Globalen Süden

Am Mittwoch, dem 8.11.2023 startet das jährlich in Freiburg stattfindende Greenmotions Filmfestival. Ziel des fünftägigen Festivals ist es, Menschen für Themen wie Nachhaltigkeit sowie soziale, Klima- und Umweltgerechtigkeit zu begeistern um neue Debatten und gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Der Fokus der diesjährigen 9ten Ausgabe des Filmfestivals liegt auf Perspektiven und Lösungen aus dem Globalen Süden in Hinblick auf Klimagerechtigkeit. Dabei werden Arbeiten von Filmemacher*innen aus der ganzen Welt gezeigt. Radio Dreyeckland hat mit Vertreter*innen des Organisationsteams gesprochen, die einen Einblick in ihre Arbeit und einen Vorgeschmack auf das spannende Programm geben.