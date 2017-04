Am 23.4.17 stellen der Radio Hund Popochen und Eggie die Tierschutz-Hunde, die ein Mal in der Woche die Sicherungsverwahrte in der Justizvollzugsanstalt (JVA) besuchen, vor. Das Projekt bei der JVA hat auch eine sehr positive Wirkung auf die Hunde. Wir stellen auch eine ausländische Rettungsaktion in der Sendung vor.