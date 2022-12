Magical Mystery Mix 06.12.2022

Magical Mystery Mix

Das Dunkle hinter dem Ganzen - Verschwörungsmythen

Verschwörungsleugner*innen tappen wie immer im Dunkeln: es gibt die Welt des Vorscheins und der Fassade(n) – dahinter aber die Drahtzieher*innen, die Strippenzieher*innen an den Fäden – oh, sie haben viele Namen: Illuminaten, Bilderberger, World Economic Forum, Trilaterale Kommission, Freimaurer, Rosenkreuzler, der Vatikan, Bill Gates, Angela Merkel … aber nur der Magical Mystery Mix kann Licht in das Gestrüpp bringen, den Vorhang beiseite ziehen, die Fäden an den Marionetten entwirren.

Deshalb präsentieren wir eine weitere Folge der beliebten MMMx-Reihe „Deutungen“ – die geheimen Mächte hinter den Dingen. Nun nicht mehr geheim!

Der Bdolf wird aus einschlägigen Enthüllungsdokumenten rezitieren und Mixmaster Maninouk Sounddateien mit sublimen Anti-Gehirnwäsche-Funktionen abfeuern.

Sei dabei – am Dienstag 06.12.22 um 22:00 Uhr auf der Welle Geheimer Mächte 102,3 MHz oder im Livestream unter www.rdl.de

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Hinge caterpillar 9:07 Feeling The Spirit The Transcendence Orchestra

3 Deutet (Deep Edit) 10:07 Deutet Morgen Wurde & Tis

4 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

5 föllakzoid2 13:00 Föllakzoid Föllakzoid

6 Unison 4:53 Martes Murcof

7 Fides Fragilis 1:37 X-Files Mark Snow

8 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

9 Single, Boogie 3:41 Spex CD #100 Roedelius Schneider

10 Soundbeispiel Cajon CS4 0:38 Cajon-Direkt

11 Doubler Stones 10:20 Enclosures Craven Faults

12 Consumed 11:44 Consumed Plastikman

13 Soleil Levant 8:14 [gruen002] Dimanche Martin Donath

Foto: Siegel der Vereinigten Staaten auf der Ein-Dollar-Banknote, aus Wikimedia

