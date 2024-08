Magical Mystery Mix am 06.08.2024_Absurde Musik

Absurde Musik und exotische Musikinstrumente

Hören wir heute wieder eine bunte und unterhaltsame Mischung seltsamer bis komisch-lustiger Musik: Kompositionen aus Katzengejaul, Autohupen, alten Jahrmarktsorgeln oder Rülpsern. Schon mal was vom Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester gehört? Wir stellen vor - viel Spaß!

Playlist

Name Künstler Album Dauer

1 MMMx-Jingle, kurz Kurt Maninouk MMMx-Jingles 2:56

2 Rototo Hugues Le Bars Zinzin 2:09

3 Chat dans l'eau Hugues Le Bars Zinzin 1:19

4 Kleine Kuttel-Daddeldu-Musik - Detlef Glanert Mechanic Historische Jahrmarktorgeln 3:30

5 Love Leaks Out The Residents Our Tired, Our Poor, Our Huddled Masses: Album History 1980 - 1972 1:01

6 In die Ribisl Die Knödel Verkochte Tiroler 2:57

7 Sehr schräge Sängerin Sängerin in Nöten Noten in Nöten 3:45

8 BP-101 Alt / 1-Rover-1 Original Television Battle Of The Planets 1:17

9 Onomatopoeettinen alkoholiliike Moog Konttinen Mieto levy 1 2:12

10 Somewhere (over the rainbow) Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester Kuschelrotz 4:19

11 Joch Esel Hüh Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester Kuschelrotz 3:14

12 Smile Like Us Opiate Objects For An Ideal Home 3:23

13 Appendix N.U. Unruh Euphorie Im Zeitalter Der Digitalen Informationsübertragung 3:27

14 Alter Greta Schloch Sozialamt Bezahlt Doch - die PLATTENMEISTER Compilation 3:08

15 Das Rhythmusgerät Badesalz 2:11

16 Titel 07 Les fils de Teuhpu Fanfare-Ska-Gypsy-Funk (Demo) 4:14

17 Kay-Ray-Kú-Kú-Kó-Kex múm Sing Along To Songs You Don't Know 3:58

18 Chant Premier Vagina Dentata Organ Un Chien Catalan 10:00

19 Forward March Pat Metheny First Circle 2:50

20 New York, New York Wendy Mae Chambers Gravikords, Whirlies & Pyrophones 1:24

21 Omiyagi Foodman Yasuragi Land 2:07

22 Frosti Björk Vespertine 1:42

23 Fühl_es_Jingle Kurt Maninouk & Bdolf MMMx-Jingles 2003 2:21

Bild: Nasenflöte, Quelle: wikimedia: Nose_whistle.jpg

Konzept und Zusammenstellung: Kurt Maninouk

Eine deutlich überarbeitete und ergänzte Fassung vom 07.02.2017