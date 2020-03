Mit gewaltfreier Kommunikation auf Reise

Bei gewaltfreier Kommunikation (GfK) handelt es sich um ein Handlungskonzept des Psychologen Marshall B. Rosenberg, in dem die Bedürfnisse aller Gesprächspartner*innen im Fokus stehen und nicht beurteilt werden sollen. Konflikte entstehen demnach nicht aus vermeintlichen widersprüchlichen Bedürfnissen, sondern aus den Handlungen, die wir zu deren Befriedigung wählen. Anhand von kreativen Strategien sollen die Bedürfnisse aller erfüllt werden und so Konfliktsituationen vermieden werden.

Iris Schmidt Koopmann hat eine Ausbildung zu GfK Coach gemacht und möchte das Konzept in der Realität erfahren. Dafür ist sie mit ihrem Fahrrad durch ganz Europa unterwegs und hat sich einen Anhänger zum Übernachten besorgt. Da sie sich besonders für die GfK in der Erziehung beschäftigt besucht sie auf ihrer Reise verschiedene Schulen die das Konzept verinnerlicht haben. Wir haben zuerst über das Konzept an sich gesprochen und was es für iris persönlich bedeutet

Wenn ihr Iris Reise verfolgen möchtet schaut auf ihren Blog auf https://arcoirisnvc.wordpress.com/ und falls ihr Freunde kennt die in Nähe der Reiseroute wohnen und an einem Workshop teilnehmen wollen, könnt ihr sie gerne über den Blog oder auf Instagram unter arcoiris kontaktieren.