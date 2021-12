"Nehmt ihr uns die Häuser ab, hau'n wir euch Green City platt!"

Wo vor wenigen Tagen noch zwei bunte, einladende Häuschen standen, sind nur noch Trümmer und Bauzäune vorzufinden. Ein weiterer Freiraum in der Freiburger Innenstadt ist einfach weg. Am Montag, den 29. November wurden zwei besetzte Häuschen in der Gartenstraße 19 ausgeräumt und abgerissen. Den ganzen Tag über waren Menschen, die das Haus genutzt haben, und Interessierte vor Ort. Am Folgetag, den 30. November, demonstrierten über 200 Menschen gegen die Vernichtung der G19 und Bike Kitchen. Um 19 Uhr fanden sie sich auf dem Rathausplatz zusammen, um ihrer Wut und Trauer Ausdruck zu verleihen und um zu zeigen, dass sie weiter kämpfen werden für autonome Freiräume in der Stadt.

Ihr hört Eindrücke des Demozugs und Ausschnitte aus einer Rede, die Hintergründe und Bedeutung der besetzten Häuser – G19 und Bike Kitchen – erläutert.