Open Air Kino auf dem Grethergelände: 'No!'

Freitag 28. Juli, ca. 22 Uhr (bei ausreichender Dunkelheit)

OPEN-AIR-KINO Grethergelände, Adlerstraße 12

No!

Chile 2012 | OmU | 118 Min. | Regie: Pablo Larrain

Unter Zuhilfenahme von Originalmaterial zeigt 'No!' die Arbeit an der Werbekampag-ne der Gegner Augusto Pinochets im Vor-feld des nationalen Referendums über die Verlängerung der Amtszeit Pinochets um weitere acht Jahre im Jahr 1988. Der Wer-befachmann René Saavedra (Gael García Bernal) wird von der Vereinigung der Oppo-sitionellen als Berater für die Kampagne engagiert. Mit klassischen Strategien der Werbebranche versucht er, der scheinbar übermächtigen Militär-Junta Paroli zu bieten. Am Ende verliert Pinochet gegen alle Erwartungen die Abstimmung mit 44 zu 56 Prozent der abgege-benen Stimmen.

In Kooperation mit dem Kommunalen Kino, Freiburg

Eintritt: 7 € Ermäßigt (Freiburg-Pass, Schüler, Studenten) 5 €