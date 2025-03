Permanent Waves am Sonntag, 16. März 2025, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem März 1985 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Die grosse Frühjahrstour der Smiths mit ihrem Nummer-1-Album "Meat Is Murder" bescherte auch einer anderen Band aus Manchester die ersten Indie-Hits: James konnten als gefeierter Supporting Act gleich 2 EPs in den Hitlisten platzieren. Neue Singles kamen von Terry & Gerry, Wake, Balaam And The Angel, den Cocteau Twins sowie den Einstürzenden Neubauten, die mit "Yü Gung (Fütter Mein Ego" die erfolgreichste 12" Maxi ihrer Karriere veröffentlichten.