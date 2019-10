Permanent Waves am Sonntag, 20. Oktober, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Oktober 1979 - heute mit dem ersten Album von Madness, die sich mit "One Step Beyond" schnell zur erfolgreichsten Band des britischen Ska-Revoivals entwickeln sollten. Bei John Peel waren die Specials und The Selecter zu Gast, und auch die Rocksteady-Orginale aus den 60er Jahren waren vor 40 Jahren wieder gefragt: an der Spitze der Reggae-Charts standen im Oktober '79 Platten von Prince Buster und Roland Alphonso.