Permanent Waves am Sonntag, 25. Juni 2023, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Juni 1983 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Die beiden erfolgreichsten Indie-Singles vor 40 Jahren kamen von Yazoo (die mit "Nobody's Diary" ihren 4. und letzten Nummer-1-Hit feiern konnten) und von Elvis Costello, der unter dem Pseudonym "The Imposter" mit einem Thatcher-kritischen Song den einzigen Independent-Hit seiner Karriere verzeichnete. Neu in den Charts waren auch The Icicle Works, Prefab Sprout und The New Model Army - sowie The Smiths mit ihrer Debut-Single "Hand In Glove".