Permanent Waves am Sonntag, 25.August, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem August 1979 - die Platte der Woche kommt heute von XTC, deren drittes Album "Drums And Wires" der Combo um Andy Patridge auch den internationalen Durchbruch bescherte und mit "Making Plans For Nigel" einen der klassischen New-Wave-Hits des Jahres beinhaltete. Zu Gast bei John Peel sind diesmal Echo & The Bunnymen, und in den Charts finden sich die musikalischen Trends des Sommers '79: Mod-Revival und Two-Tone-Ska von Bands wie den Merton Parkas, The Secret Affair und den Specials.