Permanent Waves aus den Archiven am 22.08.2021, 20 Uhr

Immer wieder schön zu hören: Im August 1976 kam mit Nick Lowes "So It Goes" die erste STIFF-Single in die Plattenläden und startete das erste wichtige Label der britischen New-Wave-Ära. Dazu gab es in dieser Waves-Ausgabe die Debut-LP der Modern Lovers mit Bandgründer Jonathan Richman sowie entspannte Sommer-Hits von Can, Bryan Ferry, Abba, Eric Carmen, Thin Lizzy und Liverpool Express zu hören. Play Loud! (Erstsendung am 28.08.2016)