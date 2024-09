Permanent Waves SPEZIAL am Sonntag, 01. September 2024, 20 Uhr

Facts und Kassetten aus dem Sommer 1984 - in der heutigen Spezialausgabe der Permanent Waves geht es um ein fast schon vergessenes Medium, das vor 40 Jahren (Musik)Geschichte schrieb: Frankie Goes To Hollywood waren nicht nur die erfolgreichste britische Band des Jahres, sondern hatten ihre beiden Nummer-1-Hits "Relax" und "Two Tribes" neben zahlreichen verschiedenen 12"-Versionen auch als 20-minütige Musicassetten veröffentlicht, deren Remixe sich wiederum stark von den Vinyl-Versionen unteschieden. Frankie Say: Listen!