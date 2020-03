Renten unter Limit

Alle reden - und das zu Recht - von steigenden Rentnerzahlen, längeren Bezugszeiten und die Renten stiegen in den letzten Jahren auch deutlich. Trotzdem ging der Anteil unseres Wohlstandes für die gesetzliche Rente in den 2000er Jahren zurück, um sich zur Zeit bei gut 9% einzupendeln.

Leute mit Interessen an Rentenkürzungen und mehr privaten Versicherungen betrachten statt unserer Grafik lieber die wachsenden Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) in absoluten Euro-Beträgen.

Prof. Gerd Bosbach Hochschule Koblenz Bereich Statistik und Empirische Sozialforschung zu dieser schleichenden Abkoppelung der Rentner von der Entwicklung.