Selflöv I FLINTA*Funk

Jetzt mal ehrlich, brauchen wir ein Thema wie "Selflove" - haben wir uns gefragt. Irgendwie nett gemeint, auch schon wieder so ein Modebegriff, ein bisschen hedonistisch vielleicht? Die FLINTA*Funks sind sich jedoch nach der Vorbereitung der Sendung sicher: Selflove ist nicht nur eine Modeerscheinung, Selflove ist ein komplexer Prozess, eine Kompetenz die man sich in der normorientierten, defizitkonzentrierten Leistungsgesellschaft hart erarbeiten muss und im Kampf gegen das bestehende System auch als politisch gesehen werden kann. Selflove als Begriff kommt platt daher, hat aber vielfältige Ausprägungsmöglichkeiten: angefagen bei der Reflektion über den Umgang mit sich selbst, zu Respekt und Toleranz sowie in solidarischer Sichtweise. Legt diesen Samstag von 21-23.00 Uhr die Beine hoch und kocht euch nen Tee. U.a. mit Mukke von Mona Haydar, Little Simz, Alin Coen, Teven, Akua Naru, Fémina, Jorja Smith, Diana Ross, Princess Nokia... und Buchtexten aus "Selbstmitgefühl" von Kristin Neff.