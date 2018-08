T. Rex – live 1972 at Wembley Empire Pool

Es war die große Zeit des Glam Rock und seines Erfinders Marc Bolan, bürgerlich: Marc Feld.

Der nur 1,60m große Gitarrist und Sänger verfügte über ein überdimensionales Ego und mischte zwischen 1970 und 1974 die britische, nein die Weltmusikszene gehörig auf. Schrille Klamotten, Make-up, stampfender Beat, eingängige Melodien, die sich ins Ohr schummelten und kaum mehr aus den Gehörgängen zu kriegen waren. Dazu surrealistische, teils mystische, teils ironische Texte – Bolan hatte eine neue Musiksparte erfunden – den Glam Rock.

Hits wie „Telegram Sam“, „Born to boogie“, „Metal Guru“ oder „Jeepster“ liefen weltweit in den Radiopragrammen und bei den Konzerten der fast pausenlos tourenden Band kreischten die Mädels wie verrückt und fielen reihenweise in Ohnmacht.

Was die Beatles in zehn Jahren erreicht hätten, so Bolan einmal, das habe er binnen eines Jahres geschafft. Was Wunder, wenn britische Zeitungen aus „Beatlemania“ nun die „T-Rextasy“ machten und Ringo Starr, bei den Beatles der für die filmischen Dinge zuständig, die Auftritte von Bolan und Band auf Celluloid bannte.

So geschehen am 18. März bei zwei Konzerten von T.Rex im ausverkauften Wembley Empire Pool.

Unsere Aufnahme ist ein Zusammenschnitt aus dem Abendkonzert, einigen Stationen Backstage und einer After Show Party auf John Lennons ehemaligen Anwesen Tittenhurst Park. Neben T.Rex in der klassischen Besetzung spielen Elton John und Ringo Starr, ist DJ Emperor Rosko zu hören, tragen Marc Bolan und Catweazle-Hauptdarsteller Geoffrey Bayldon Gedichte vor.

Auf dem Höhepunkt der Glam-Rock-Euphorie, auf dem Höhepunkt der „T.Rexstacy“ - hier sind T.Rex

T. Rex:

Bass – Steve Currie

Drums – Bill Legend

Percussion - Mickey Finn (3)

Vocals, Guitar – Marc Bolan

Setlist:

Intro

Jeepster

Baby Strange

Marc Bolan 'Electric Wind' (Poem)

T.Rex, Elton John, Ringo Starr Tutti Fruitti

T. Rex, Elton John, Ringo Starr Children Of The Revolution

Marc & Ringo Look To The Left

T.Rex Spaceball Ricochet

Marc & Ringo 'Some People Like To Rock'

T.Rex* Telegram Sam

Marc & Ringo 'Some People Like To Roll'

T.Rex Cosmic Dancer

Marc Bolan #They've Come, Tis Said'

Tea Party Medley

Marc & String Quartet Jeepster

Marc & String Quartet Hot Love

Marc & String Quartet Get It On

Marc & String Quartet The Slider

Marc Bolan 'Union Hall' (Poem)

T.Rex Hot Love

T.Rex* Get It On

T.Rex* Children Of The Revolution (Reprise)