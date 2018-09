Ein Kriegerdenkmal aus brauner Vergangenheit "ziert" noch immer Radolfzell und zieht Neonazis wie die Partei Der III. Weg an, die ideologisch direkt an den Nationalsozialismus anknüpft. Während sich die Stadt Radolfzell daran nicht sichtbar stört, wird der Protest dagegen mit willkürlichen Verboten und Auflagen bekämpft. Radio Dreyeckland sprach mit Laura aus Radolfzell (der Name wurde von der Redaktion geändert).