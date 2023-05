Die 20ste Ausgabe des Filmforums findet vom 12. - 21. Mai im KoKi statt. Das Freiburger Filmforum - oder wie es jetzt heißt Festival of Transcultural Cinema ist ein „Blick in die weite Welt“, so beschreibt es die Kollegin der Filmredaktion 35mm. Wir sprachen mit Nora und Hannes.