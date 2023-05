Was machst du da eigentlich beim Radio? Wie du bist da nicht angestellt? Wer hört Euch eigentlich? Gibts echt noch Radio?

So oder so ähnlich geht es Redakteur*innen der Freien Radios in Deutschland, wenn Sie ihre Leidenschaft für den Hörfunk beschreiben sollen. Was hilft ist eine Prise Humor und ordentlich Kohlenhydrate. Und fertig ist der Laib Brot, der zu deinen Audios passt.