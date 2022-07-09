Интервью с пианистом Игорем Георгиевичем Каменцем

Игорь Каменц родился в музыкальной семье в Хабаровске. В 8 лет он впервые дирижировал симфоническим оркестром, в 10 - дал свой первый фортепианный концерт. С 13 лет Игорь Георгиевич проживает в Германии, с 2002 года - во Фрайбурге, с недавних пор - в Мерцхаузене. В интервью Игорь Каменц рассказал о своем музыкальном становлении, о сложностях, с которыми он столкнулся из.за многочисленных переездов, о его последнем концерте "Das andere Russland" и будущих планов.

Ведущий автор культпроекта "Пешком по Фрайбургу" Александра Клюкина

В программе прозвучали произведения в исполнении Игоря Каменца:Allegro I и III части из "Аппассионаты" Людвига ван Бетховена

Пьеса N 8 "Диалог" из цикла 18 фортепианных пьес. Опус 82 Петр Чайковский

Соната Ми Мажор 135 Доменико Скарлатти

Соната N9 "Черная месса". Фрагмент. Александр Скрябин (исп. Владимир Горовиц)

"Богатырские ворота" ("Картинки с выставки"). "Модест Мусоргский (исп. Святослав Рихтер)