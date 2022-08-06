Ein Land, in dem man atmen kann / Страна, в которой дышится легко

"Страна, в которой дышится легко" комментарий Алексея Гресько о политике и перспективах Росии после победы Украины: второй шанс.

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Ольга и Игорь из Донецка описывают первые дни войны с 18.2.2022 года, и то почему в их городе она началась раньше. Их рассказ это человеческий документ о людях, которые прятались подобно Анне Франк по чужим квартирам и подвалам от мобилизации в российскую армию и о попытках к бегству- удачных и неудачных.Я очень благодарна моим собеседникам за их удивительное мастерство рассказывать о невообразимом и не терять оптимизма и достоинства в сложнейших и опасных ситуациях.

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