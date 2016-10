40-jähriges Bestehen des Süd-Nord-Forums

1976 eröffnete der erste Weltladen am Siegesdenkmal in Freiburg. Danach zog der Laden in die Fischerau und mittlerweile in den Weltladen in der Gerberau, wo er auch heute noch steht. Wir haben uns mit Henrieke Behrend, die seit 15 Jahren ehrenamtlich und seit einem Jahr hauptamtlich in der Geschäftsführung tätig ist, unterhalten. Wir sprachen über die Veranstaltung des 40-jährigen Bestehens und über den Fairen Handel.